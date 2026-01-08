إعلان

تابعة لـ"بي تك" تصدر ثاني إصدار سندات توريق بـ1.76 مليار جنيه لدعم توسعاتها

كتب : منال المصري

01:50 م 08/01/2026

بي تك

أعلنت شركة مايلو، للتمويل الاستهلاكي التابعة لشركة "بي تك" إتمام ثاني إصدار لسندات توريق بقيمة 1.76 مليار جنيه، بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية لدعم توسعاتها المقبلة.

ويتضمن الإصدار شرائح بمدة استحقاق 12 شهرًا، وقد قام البنك المصري الخليجي "EG Bank" بدور أمين حفظ السندات، ويأتي ذلك استكمالًا لنجاح الإصدار الأول بهدف تنويع مصادر التمويل ودعم نمو محفظة التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

قال محمد خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة مايلو، إن هذا الإصدار يساهم في دعم خطط مايلو التوسعية خلال المرحلة المقبلة، سواء من حيث تنمية قاعدة المستخدمين، أو توسيع شبكة الشراكات مع التجار والعلامات التجارية، أو الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية للمنصة.

بي تك إصدار سندات توريق شركة مايلو

