كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء لتسجل العظمى فى القاهرة الكبرى 25 درجة.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تغزر وتكون رعدية أحيانًا خلال الساعات المتأخرة من الليل على بعض المناطق.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

