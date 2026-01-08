تعيين 49 طبيبا بمستشفى الأسنان بجامعة القاهرة لتحسين مستوى الخدمات

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، قرارا بتعيين 49 طبيبًا مقيمًا من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف طب الأسنان، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد 3 سنوات، بهدف دعم مستشفى طب الأسنان التعليمي لتحسين مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها، للمساهمة في جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية.

وشملت تخصصات الأطباء الذين تم تعيينهم، تقويم الأسنان، وأشعة الفم والوجه والفكين، وعلاج الجذور، والعلاج التحفظي للأسنان، والاستعاضة الصناعية لطب الاسنان، والاستعاضة السنية المثبتة، وجراحة الفم والوجه والفكين، وطب أسنان الأطفال والصحة العامة للفم والأسنان، وطب الفم وأمراض اللثة والتشخيص.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة قد أعلنت في سبتمبر 2025 عن حاجتها لشغل 49 وظيفة طبيب مقيم أسنان للعمل بمستشفى طب الأسنان التعليمي، وذلك ضمن المجموعة الوظيفية التخصصية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى ضوء القواعد التى وضعتها الجامعة لشغل هذه الوظائف.