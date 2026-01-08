إعلان

تعيين 49 طبيبا بمستشفى الأسنان بجامعة القاهرة لتحسين مستوى الخدمات

كتب : عمر صبري

01:50 م 08/01/2026

جامعة القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، قرارا بتعيين 49 طبيبًا مقيمًا من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف طب الأسنان، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد 3 سنوات، بهدف دعم مستشفى طب الأسنان التعليمي لتحسين مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها، للمساهمة في جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية.

وشملت تخصصات الأطباء الذين تم تعيينهم، تقويم الأسنان، وأشعة الفم والوجه والفكين، وعلاج الجذور، والعلاج التحفظي للأسنان، والاستعاضة الصناعية لطب الاسنان، والاستعاضة السنية المثبتة، وجراحة الفم والوجه والفكين، وطب أسنان الأطفال والصحة العامة للفم والأسنان، وطب الفم وأمراض اللثة والتشخيص.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة قد أعلنت في سبتمبر 2025 عن حاجتها لشغل 49 وظيفة طبيب مقيم أسنان للعمل بمستشفى طب الأسنان التعليمي، وذلك ضمن المجموعة الوظيفية التخصصية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى ضوء القواعد التى وضعتها الجامعة لشغل هذه الوظائف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة القاهرة محمد سامي عبد الصادق مستشفى الأسنان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

خناقة إشغالات وساندوتشات ببلاش.. تفاصيل أزمة مطعم الطعمية مع رئيس مدينة
أخبار المحافظات

خناقة إشغالات وساندوتشات ببلاش.. تفاصيل أزمة مطعم الطعمية مع رئيس مدينة
4 طلبات وانسحاب.. ماذا قدم دفاع الحكم في قضية غرق السباح "يوسف محمد"؟
حوادث وقضايا

4 طلبات وانسحاب.. ماذا قدم دفاع الحكم في قضية غرق السباح "يوسف محمد"؟
دياب يقدم عمل كوميدي في رمضان.. وزوجته تعلق: "الفكرة مضحكاني قبل ما أتفرج"
زووم

دياب يقدم عمل كوميدي في رمضان.. وزوجته تعلق: "الفكرة مضحكاني قبل ما أتفرج"
أول رد فعل من كهربا بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي
رياضة محلية

أول رد فعل من كهربا بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي
4 خضروات تحارب نزلات البرد وتقوي المناعة.. احرص على تناولها
نصائح طبية

4 خضروات تحارب نزلات البرد وتقوي المناعة.. احرص على تناولها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026