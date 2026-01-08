إعلان

مديرية تموين الجيزة تضبط 14 طن دقيق بلدي مدعم

كتب : أحمد عبدالمنعم

01:09 م 08/01/2026
تابع السيد المهندس/ عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية تموين الجيزة، والتي أسفرت عن ضبط منشأة غير مرخصة بناحية حي بولاق الدكرور، عبارة عن منخل، وبها كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، تُقدَّر بنحو 280 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بإجمالي 14 طنًا، بالإضافة إلى 3 أطنان من الردة الناعمة الناتجة عن عملية النخل.

وشدد محافظ الجيزة، على مديرية التموين بضرورة الاستمرار في الحملات الموجهة للمتاجرين بالسلع المدعمة، وضبط أي ممارسات من شأنها المساس بالدعم المقدم للمواطنين.

وأوضح السيد بلاسي، مدير مديرية تموين الجيزة، أن الواقعة تمثل تداول سلعة محظور تداولها خارج منظومة الخبز، وهي الدقيق البلدي المدعم، فضلًا عن القيام بفعل من شأنه الغش والتدليس، من خلال نخل الدقيق البلدي وتعبئته في شكائر دقيق حر.

وأشار إلى أن الحملة نُفِّذت برئاسته، وعضوية كل من: مصطفى أحمد، وكيل المديرية، وسلطان النجار، مدير الرقابة المركزية، وأحمد كيلاني، وتامر حمدي، ومحمد سيد، وأحمد فكري، مفتشي المديرية.

وتم تسليم الدقيق والردة المضبوطة إلى أحد المطاحن الحكومية على ذمة المحضر.

