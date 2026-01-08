الأرصاد تطلق إنذارا بحريًا بشأن اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا للصيادين بشأن حالة البحر خلال الساعات المقبلة.

وحذرت الأرصاد في منشور عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على جميع سواحل البحر المتوسط، تزامنًا مع تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الأرصاد، أن اضطراب الملاحة البحرية يبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا يوم الجمعة الموافق 9 يناير، ويستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم السبت 10 يناير.

وأشارت إلى أن سرعة الرياح تتراوح ما بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 متر، مؤكدة ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.

