إعلان

الأرصاد تطلق إنذارا بحريًا بشأن اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج

كتب : عمرو صالح

12:43 م 08/01/2026

تقلب حالة الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا للصيادين بشأن حالة البحر خلال الساعات المقبلة.

وحذرت الأرصاد في منشور عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على جميع سواحل البحر المتوسط، تزامنًا مع تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الأرصاد، أن اضطراب الملاحة البحرية يبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا يوم الجمعة الموافق 9 يناير، ويستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم السبت 10 يناير.

وأشارت إلى أن سرعة الرياح تتراوح ما بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 متر، مؤكدة ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

The Blind Date Show يوقف عرض حلقة "مواعدة الأطفال" ويحذف البرومو
أخبار مصر

The Blind Date Show يوقف عرض حلقة "مواعدة الأطفال" ويحذف البرومو
خطوات استخراج جواز سفر "أون لاين" لأول مرة في 2026
حوادث وقضايا

خطوات استخراج جواز سفر "أون لاين" لأول مرة في 2026
متظاهرون في إيران يستنجدون بترامب ويسمون شارعًا باسمه (فيديو)
شئون عربية و دولية

متظاهرون في إيران يستنجدون بترامب ويسمون شارعًا باسمه (فيديو)
"حسبي الله ونعم الوكيل فيك".. عبدالرؤوف يفتح النار على نجم الأهلي السابق
رياضة محلية

"حسبي الله ونعم الوكيل فيك".. عبدالرؤوف يفتح النار على نجم الأهلي السابق
والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
زووم

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رغم انخفاضه عالميا.. سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية