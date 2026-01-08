أثارت لاعبة التنس المصرية هاجر عبدالقادر جدلًا واسعًا في الساعات الماضية بعد مشاركتها في بطولة تنس دولية أقيمت في نيروبي، كينيا ضمن بطولات الاتحاد الدولي للتنس للسيدات.

اللاعبة ظهرت بمستوى فاضح في البطولة مما دفع الجمهور للتساؤل عن كيفية مشاركتها بالبطولة، ليقوم الاتحاد المصري للتنس بالتبرأ منها بعدما أصدر بيان قال فيه أنه لا يمتلك أي بيانات فنية أو إدارية للاعبة، وغير مسجلة في قوائمة.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، القصة الكاملة للاعبة التنس هاجر عبدالقادر كالتالي:

بدأت القصة بمشاركة اللاعبة المصرية في بطولة نيروبي للتنس، وواجهت الألمانية لورينا شيدل في دورها الأول وخسرت بنتيجة 6‑0 و6‑0 في مباراة لم تتجاوز 37 دقيقة، حيث حصلت على ثلاث نقاط فقط طوال اللقاء.

سجلت هاجر عبدالقادر 20 خطأ مزدوجًا في المباراة ونسبة إرسال أول منخفضة جدًا، ما أثار ردود فعل وانتقادات واسعة.

تداول فيديو لها وتم تداوله مع السخرية

بعد المباراة، انتشر مقطع فيديو لأداء هاجر عبدالقادر على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الدولية، وأصبح مادة للسخرية.

ظهر في الفيديو مستوى فني ضعيف ومهارات محدودة في التعامل مع المضرب والكرة، مع تعليقات تقلل من مستواها ووصف مشاركتها بأنها من بين أسوأ ما شهدته اللعبة.

بيان الاتحاد المصري للتنس

ردًا على الجدل، أصدر الاتحاد المصري للتنس بيانًا رسميًا أكد فيه أن هاجر عبدالقادر غير مسجلة لدى الاتحاد المصري للتنس وليست ضمن قوائم المنتخب الوطني، وأن مشاركتها في البطولة جاءت عبر بطاقة دعوة (wildcard) من الاتحاد الكيني للتنس، دون أي ترشيح أو تدخل من الاتحاد المصري، مشيرًا إلى أنها تقيم حاليًا في كينيا.

ما قالته صحيفة ديلي ميل عنها؟

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية سلطت الضوء على المباراة واعتبرت أداء هاجر عبدالقادر من الأسوأ في تاريخ اللعبة، متسائلة عن كيفية مشاركتها في بطولة احترافية بقيمة مالية معتبرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبة المصرية شاركت في البطولة عبر بطاقة دعوة، بعد انسحاب لاعبة كينية قبل انطلاق المنافسات بوقت قصير، لكنها ودعت البطولة من الدور الأول عقب خسارتها أمام لاعبة مصنفة بالمركز 1026 عالميًا.

