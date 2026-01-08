إعلان

"السويدي إليكتريك" تفوز بعقد بـ2.9 مليار جنيه لبناء مشروع قومي سكني بالكويت

كتب : منال المصري

01:48 م 08/01/2026

السويدي إليكتريك

أعلنت شركة السويدي إليكتريك مصر توقيع عقد بـ 18.7 مليون دينار كويتي ما يعادل 2.9 مليار جنيه مصري لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت.

التوقيع يستهدف، وفق إفصاح للشركة اليوم بالبورصة، تنفيذ أعمال توريد وتركيب الكابلات الكهربائية ذات الجهد الفائق للمشروع القومي السكني جنوب صباح الأحمد السكنية.

ويشمل نطاق أعمال شركة إيجيتك للكابلات التصميم، التوريد التركيب لكامل أعمال المشروع، ونظام تسليم المفتاح الأعمال الكابلات جهد 400 ك.ف، على أن يتم التشغيل خلال 24 شهرا من تاريخ بدء الأعمال.

ويعد المشروع أحد المشروعات القومية الكبرى بدولة الكويت التي تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بهدف التنمية والتطوير وتلبية الطلب الوطني على الإسكان.

السويدي إليكتريك مشروع قومي سكني بالكويت المؤسسة العامة للرعاية السكنية

