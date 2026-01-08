أعلنت شركة السويدي إليكتريك مصر توقيع عقد بـ 18.7 مليون دينار كويتي ما يعادل 2.9 مليار جنيه مصري لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت.

التوقيع يستهدف، وفق إفصاح للشركة اليوم بالبورصة، تنفيذ أعمال توريد وتركيب الكابلات الكهربائية ذات الجهد الفائق للمشروع القومي السكني جنوب صباح الأحمد السكنية.

ويشمل نطاق أعمال شركة إيجيتك للكابلات التصميم، التوريد التركيب لكامل أعمال المشروع، ونظام تسليم المفتاح الأعمال الكابلات جهد 400 ك.ف، على أن يتم التشغيل خلال 24 شهرا من تاريخ بدء الأعمال.

ويعد المشروع أحد المشروعات القومية الكبرى بدولة الكويت التي تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بهدف التنمية والتطوير وتلبية الطلب الوطني على الإسكان.