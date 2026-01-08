إعلان

خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 5 ملايين جنيه

كتب : علاء عمران

01:48 م 08/01/2026

مبلغ مالي - أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لمواجهة جرائم النقد الأجنبي وحماية الاقتصاد الوطني.

وزارة الداخلية النقد الأجنبي مكافحة جرائم الأموال العامة

