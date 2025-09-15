كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، استئناف شركة "نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات" بالمنطقة الحرة في العامرية بالإسكندرية نشاطها بكامل طاقتها الإنتاجية، عقب مفاوضات جماعية ناجحة قادتها الوزارة بين إدارة الشركة و1000 عامل.

جاءت هذه المفاوضات في أعقاب الأزمة التي شهدتها الشركة خلال الأيام الماضية، إثر وفاة رضيعة العاملة دعاء أحمد عطيفي، والتي توفيت بين ذراعي والدتها عقب مغادرتها مقر العمل ووصولها إلى مكتب صحة العجمي، وعلى خلفية الواقعة، تدخلت وزارة العمل لمتابعة ملابسات الحادثة، وتشكيل لجنة خاصة لمناقشة مطالب العمال.

ووفقًا لبيان الوزارة، فقد أسفرت الاجتماعات عن إصدار تقرير تضمن 21 مكسبًا جديدًا لصالح العمال، شملت تحسينات مالية واجتماعية، منها:

زيادة الأجور والعلاوة السنوية.

منح استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة.

تنظيم تشغيل النساء بما يراعي ظروفهن الاجتماعية.

تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية داخل مقر العمل.

وأكد التقرير الالتزام بتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015 بكل حزم؛ بما يضمن حقوق العمال وحمايتهم، إضافة إلى التوجيه بسرعة الانتهاء من التحقيقات الإدارية والقانونية الخاصة بملابسات وفاة الطفلة.

وكان الوزير محمد جبران قد وجه مدير مديرية العمل في الإسكندرية بمتابعة الأزمة منذ بدايتها لحظة بلحظة، مع تشكيل لجنة مركزية لبحث المطالب العمالية وضمان حقوق العاملة التي فقدت ابنتها، بجانب التوصل إلى حلول تضمن استقرار بيئة العمل داخل الشركة.

