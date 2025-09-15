إعلان

المتحف القبطي يحتفل بعيد النيروز بمعرض "النخلة حكاية تراث"

04:01 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    معرض النخلة حكاية تراث (2)
  • عرض 5 صورة
    معرض النخلة حكاية تراث (5)
  • عرض 5 صورة
    معرض النخلة حكاية تراث (4)
  • عرض 5 صورة
    معرض النخلة حكاية تراث (3)
كتب- محمد شاكر:

ينظم المتحف القبطي معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان "النخلة حكاية تراث"، يستمر على مدار شهر كامل، ليقدم للجمهور تجربة استثنائية تربط بين التراث القبطي والهوية الثقافية المصرية، وذلك بمناسبة رأس السنة القبطية (عيد النيروز).

النخلة في الفن القبطي

يُسلط المعرض الضوء على مكانة النخيل واستخداماته المتعددة كعنصر زخرفي ورمزي في الفن القبطي، حيث يضم سبع قطع أثرية نادرة، من بينها:

- مشغولات من الخوص المجدول تعكس الاستخدامات اليومية للنخيل.

- قطعة من الحجر الجيري منقوش عليها صليب محاط بسعف النخيل.

- كورنيش من الحجر الجيري مزخرف بسعف على شكل دوائر.

- أوستراكا مرسوم عليها شخص يقف بجوار نخلة.

- قنينة مزخرفة بزخارف نباتية من النخيل.

- البعد الاجتماعي والتراثي لعيد النيروز

وقالت جيهان عاطف، مدير عام المتحف القبطي، إن المعرض لا يقتصر على البعد الأثري فقط، بل يبرز أيضًا البعد الاجتماعي والتراثي لعيد النيروز، موضحة أن تناول البلح الأحمر في هذه المناسبة يرمز إلى دماء الشهداء الذين ارتبطت سيرتهم ببداية التقويم القبطي المعروف بـ "تقويم الشهداء".

برنامج ثقافي وفني مصاحب

يصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني متكامل يتضمن: معرض أشغال يدوية حديثة مصنوعة من منتجات النخيل بالتعاون مع مبادرة "جبرا" ومدرسة "خزانة"، وسلسلة محاضرات علمية بعنوان "النخلة في التراث" يلقيها نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجالات التراث والفنون.

معرض النخلة حكاية تراث المتحف القبطي عيد النيروز
