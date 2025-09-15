إعلان

رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب والتحويلات مدارس المتفوقين STEM والنيل

02:00 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

تنسيق الجامعات

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد انتهاء أعمال مراجعة رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس النيل الثانوية الدولية، تقليل الاغتراب والتحويلات غير المناظرة.

ومن المقرر إعلان النتائج خلال ساعات وإتاحة النتائج عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

وكان مكتب التنسيق قد أعلن بدء مرحلة تقليل الاغتراب لهؤلاء الطلاب، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

