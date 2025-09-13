ننشر أحدث صور للممشى السياحي بين الأهرامات والمتحف المصري الكبير

كتب- محمد شاكر:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح من اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والذي أشار إلى أن الممشى يمتد على مسافة تقارب 1.27 كم، ويبلغ متوسط عرضه ما بين 13.5 متر إلى 27.5 متر، لافتاً إلى أن "الممشى السياحي" يبدأ من منطقة الانتظار الخاصة بالمتحف المصري الكبير مروراً بطريق الفيوم، حيث الهوية البصرية للمتحف المصري الكبير، ليصل داخل المنطقة الأثرية بهويتها ونسيجها التاريخي والحضاري.

ويرصد مصراوي أحدث صور للممشى السياحي، الذي يربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات الأثرية، وذلك بعد الانتهاء من إنشائه.

وفي ختام حديثه، أكد مفتاح أن "الممشى السياحي" أسهم بشكل ملموس في تحسين المظهر الجمالي لمنطقة الأهرامات، وتقديم تجربة سياحية متكاملة ومميزة للزوار من مختلف أنحاء العالم.

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد الإجازة المتبقية في 2025

أخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025