السكة الحديد تُسيّر الرحلة الـ15 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم

07:45 م السبت 13 سبتمبر 2025
كتب- محمد نصار:

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتسيير الرحلة الخامسة عشر، ضمن القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس/ كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم في ضوء عمق ومتانة الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين الأشقاء في مصر والسودان، حيث يتم تسيير عدد ثلاث رحلات خاصة أسبوعياً لهذا الغرض.

وقد انطلقت في الساعة 11.00 صباح اليوم السبت الموافق 13 / 9 / 2025 الرحلة الخامسة عشر للقطار رقم 1940وعلي متنه المئات من الاسر السودانية في طريقها من القاهرة الي محطة السد العالي باسوان ومنها الي السودان ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 14,193 راكبًا سودانيًا، وذلك ضمن جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين.

ومن المنتظر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي الساعة 23.40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:٣٠ صباح اليوم التالي.

قطار العودة الطوعية قطار السودانيين رحلات عودة السودانيين السكك الحديدية
