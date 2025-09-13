إعلان

تبدأ من بورسعيد.. "التموين" تكشف تفاصيل تحديث الكارت الموحد

07:14 م السبت 13 سبتمبر 2025

الكارت الموحد

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن استمارة تحديث بيانات المستفيدين تمثل خطوة أساسية في تطوير منظومة الكارت الموحد للدعم التمويني.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، قال شتا إن هذه الاستمارة تهدف إلى ضمان استمرارية الدعم للمستفيدين الحاليين دون إضافة أو حذف أي أشخاص، مع تعزيز كفاءة التوزيع.

وأوضح مساعد وزير التموين أن المرحلة الأولى من التحديث بدأت في محافظة بورسعيد كتجربة نموذجية، مع خطة للتوسع تدريجيًا في باقي المحافظات.

وأضاف أن هذه المبادرة، التي أطلقها وزيرا التموين والاتصالات، تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وعدالة.

وتابع مساعد وزير التموين، أن تحديث البيانات يتيح فتح المجال لضم مستفيدين جدد في المستقبل، مما يعزز من عدالة توزيع الدعم التمويني.

وأكد أن الوزارة وفرت منافذ متعددة لتسهيل عملية التحديث، بما في ذلك منصة "مصر الرقمية" الإلكترونية، مكاتب البريد، والخط الساخن.

وأشار شتا إلى أن التعاون بين وزارتي التموين والاتصالات يضمن تقديم الخدمة بسهولة ويسر لجميع المواطنين.

وشدد مساعد وزير التموين على أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة، مؤكدًا التزام الدولة بتطوير المنظومة التموينية لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

