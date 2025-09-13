بحضور رئيس الوزراء.. 5 صور من حفل زفاف نجل وزير النقل السابق هشام عرفات
كتب- محمد أبو بكر:
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حضور حفل زفاف، أحمد عرفات، نجل وزير النقل الأسبق الراحل الدكتور هشام عرفات.
ونشر المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من صور الحفل الذي أقيم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين.
وجاء من أبرز الحضور، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء السابق، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة.
