كتب- نشأت علي:

أعرب حزب حماة الوطن، عن ترحيبه باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبإجماع دولي واسع، قرارًا يدعم إعلان نيويورك الخاص بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتفعيل حل الدولتين، حيث حظي القرار بتأييد 142 دولة.

وأكد الحزب، أن القرار يمثل خطوة مهمة تعكس التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا الحق الأصيل ظل مطلبًا عادلًا للشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ عقود من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد "حماة الوطن"، على ضرورة وجود إرادة سياسية جادة لتنفيذ القرار على أرض الواقع، مع التعجيل بوقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن التسويف أو التباطؤ في التنفيذ يطيل أمد الأزمة ويزيد من معاناة المدنيين.

كما جدّد الحزب، تأكيده أن استمرار الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي يلقي بظلاله على استقرار المنطقة والعالم، الأمر الذي يحتم الإسراع في تحقيق السلام العادل والشامل عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

