استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته الميدانية اليوم بتفقد مطار سفنكس الدولي، لمتابعة أعمال التطوير الجارية به في إطار استعدادات الدولة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في الاحتفالية العالمية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

رافق رئيس الوزراء، خلال الجولة، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إلى جانب الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، واللواء مجدي أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام الهندسي لمشروع المتحف والمنطقة المحيطة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مطار سفنكس الدولي يُعد إحدى البوابات الجوية الحديثة لمصر، لما يتميز به من موقع استراتيجي قرب منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وهو ما يجعله مركزًا محوريًا لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين، وداعمًا رئيسيًا لحركة السياحة والسفر.

وتفقد رئيس الوزراء، صالات السفر والوصول الدولية والداخلية، حيث اطمأن على جاهزية الكاونترات الخاصة بإنهاء الإجراءات والجوازات والجمارك، إضافة إلى منطقة الحقائب والسيور لضمان انسيابية الحركة داخل المطار.

كما زار الصالة الرئاسية وكبار الزوار، مؤكدًا أهمية توفير أعلى مستويات الراحة والخدمات التي تعكس مكانة مصر أمام ضيوفها.

وشدد "مدبولي"، على ضرورة الالتزام بحُسن الاستقبال وتقديم التسهيلات للزائرين، مع استمرار أعمال الصيانة والمتابعة اليومية من جانب المسؤولين، للتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ.

وتفقد رئيس الوزراء، أعمال التطوير الخارجية أمام المطار، حيث أوضحت نائب محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء بالكامل من زراعة النخيل والأشجار وشبكات الري وحفر الآبار، فيما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الإنارة نحو 90%.

وفي ختام الجولة، أشاد رئيس الوزراء، بما تم إنجازه من أعمال التطوير، موجّهًا الشكر لوزير الطيران المدني وفرق العمل كافة، مؤكدًا أن مطار سفنكس أصبح جاهزًا لاستقبال ضيوف مصر في افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب تقديم خدماته بالفعل للمسافرين.

