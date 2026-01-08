أثناء النوم، يصوم الجسم بشكل طبيعي، ما يجعلنا نعاني من جفاف طفيف عند الاستيقاظ، ومع ذلك، نفقد الماء أثناء النوم من خلال التنفس والتعرق، قد يُصعب هذا النقص في السوائل علينا إنجاز المهام البدنية والذهنية. وبعد الاستيقاظ، يساعد شرب الماء على استعادة السوائل المفقودة، ويعزز عملية الأيض، وهو مفيد للصحة بشكل عام.

ماذا يقول العلم عن فوائد شرب الماء فور الاستيقاظ صباحًا؟

- إعادة السوائل والإلكتروليتات المفقودة نتعرق ونتنفس ليلاً، ما قد يُسبب لنا بعض الجفاف، وهذا بدوره قد يُشعرك بالنعاس، ويُبطئ تفكيرك، ويُقلل من قدرتك على القيام بالأنشطة البدنية. الأدلة العلمية: أظهرت دراسة أجراها جيكير وكونستانت (2010) أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يُصعّب التركيز، وتذكّر المعلومات، والشعور بالراحة، شرب الماء فور الاستيقاظ يُساعد على الشعور بمزيد من اليقظة طوال اليوم، ويُعالج هذه الآثار، بحسب تايمز أوف إنديا. -

تسريع عملية التمثيل الغذائي

قد يؤدي شرب الماء على معدة فارغة إلى تسريع عملية الأيض، تُعرف هذه الظاهرة باسم توليد الحرارة، وهي تساعد الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء هضم الماء وامتصاصه، يمكن لهذه الطريقة أن تزيد من استخدام الطاقة بنسبة 30% تقريبا لمدة تصل إلى 40 دقيقة.

الدليل العلمي:

وجدت دراسة أجراها بوشمان وآخرون (2003) أن شرب 500 مل من الماء يُسرّع عملية الأيض بنسبة 30% خلال 30 إلى 40 دقيقة، وهذا يعني أن شرب الماء في الصباح يُساعد الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية طوال اليوم.

- المساعدة في إزالة السموم والهضم

الماء بالغ الأهمية لعملية الهضم، فهو يساعد على تحريك الطعام والفضلات عبر الأمعاء، كما يساعد الكليتين على أداء وظائفهما بشكل أفضل من خلال التخلص من السموم التي تتراكم أثناء النوم.

الأدلة العلمية:

وجدت دراسة أجراها بوبكين وآخرون (2010) أن شرب كمية كافية من الماء يُسهّل مرور الطعام عبر الأمعاء، ما يحسن الهضم وينظم حركة الأمعاءن كما يساعد شرب كمية كافية من الماء الكليتين على أداء وظائفهما بشكل سليم، ما يساعد الجسم على التخلص من السموم.

- التحكم في مزاجك وتحسين أداء دماغك

بعد ليلة من النوم، يفقد الدماغ الماء، ما قد يجعلك تشعر بالتعب ويصعب عليك التفكير بفعالية، حتى الجفاف البسيط قد يصعب التركيز، ويقلل من اليقظة، ويسبب النسيان.

الأدلة العلمية:

اكتشف جانيو وآخرون (2011) أن الجفاف الطفيف قد يؤثر سلبًا على المزاج والأداء الإدراكي، شرب الماء بعد الاستيقاظ مباشرة يساعد على ترطيب الجسم وتحسين وظائف الدماغ، ما يعد بداية مثالية لليوم.

- التخلص من الصداع والشعور بالتعب

إذا لم تشرب كمية كافية من الماء، فقد تشعر بالتعب والصداع، يساعد شرب الماء فور الاستيقاظ صباحاً على الحفاظ على توازن السوائل في جسمك ويمنع ظهور هذه الأعراض.

الأدلة العلمية:

يزعم بنتون (2011) أن الصداع والإرهاق يرتبطان ارتباطًا مباشرًا بعدم شرب كمية كافية من الماء، شرب الماء فور الاستيقاظ صباحًا يساعد على الوقاية من هذه الأعراض ويمنحك الطاقة اللازمة لمواصلة يومك بنشاط.

نصائح مفيدة جرب هذه الطرق لتحقيق أقصى استفادة من شرب الماء في الصباح:

اشرب كوبًا أو كوبين (250-500 مل) من الماء بعد استيقاظك مباشرة لتعويض السوائل التي فقدتها. تجنب شرب المشروبات السكرية أو التي تحتوي على الكافيين في الصباح لأنها قد تزيد من شعورك بالعطش.

* اختر الماء بدرجة حرارة الغرفة أو دافئًا قليلاً، فهو ألطف على المعدة ويساعد على الهضم. إذا كنت تمارس الرياضة بكثرة، فاشرب كمية إضافية من الماء بعد ذلك للحفاظ على ترطيب جسمك.

تحذير:

الأشخاص الذين لا ينبغي لهم شرب الماء مباشرة بعد الاستيقاظ شرب الماء فور الاستيقاظ صباحا مفيدا جدا لمعظم الناس، ولكن في بعض الحالات الصحية، قد يكون من الأفضل توخي الحذر. -

مشاكل الكلى:

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى، مثل مرض الكلى المزمن، إلى شرب كمية أقل من الماء، ينبغي عليهم استشارة الطبيب بشأن كمية الماء التي يجب عليهم تناولها. -

مشاكل القلب:

إذا كنت تعاني من قصور القلب أو أي مرض قلبي آخر، فإن الإفراط في تناول السوائل قد يُجهد قلبك ورئتيك، من الضروري للغاية اتباع توصيات طبيبك بشأن شرب كمية كافية من الماء. -

مشاكل المعدة:

إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء أو سبق لك الإصابة بالتهاب المعدة، فإن شرب كمية كبيرة من الماء فور استيقاظك قد يزيد الأعراض سوءًا، في بعض الأحيان، من الأفضل الانتظار قبل شرب الماء أو شربه على دفعات صغيرة.

- الوذمة أو احتباس السوائل:

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من الوذمة أو احتباس السوائل إلى توخي الحذر بشأن كمية الماء التي يتناولونها لأن شرب الكثير من الماء بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى تفاقم التورم.

