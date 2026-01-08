وزير التموين يوجّه بضبط الأسواق والأسعار.. ويؤكد الجاهزية الكاملة استعدادًا

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من اليوم الخميس 8/1/2026 إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة (تهوية ديناميكية) عبر الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالهيئة.

يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، وتخفيف التكدسات أمام شبابيك التذاكر، وتوفير وسائل حجز متعددة تواكب التحول الرقمي وتُلبي احتياجات الركاب بمختلف فئاتهم.

وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير خدماتها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والراحة، كما ناشدت جمهور الركاب الالتزام بقواعد الحجز والسفر.

