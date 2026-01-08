إعلان

السكة الحديد: إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة "تهوية ديناميكية" إلكترونيًا

كتب : محمد نصار

05:29 م 08/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    السكة الحديد إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة تهوية ديناميكية إلكترونيًا (1)
  • عرض 4 صورة
    السكة الحديد إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة تهوية ديناميكية إلكترونيًا (4)
  • عرض 4 صورة
    السكة الحديد إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة تهوية ديناميكية إلكترونيًا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من اليوم الخميس 8/1/2026 إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة (تهوية ديناميكية) عبر الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالهيئة.

يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، وتخفيف التكدسات أمام شبابيك التذاكر، وتوفير وسائل حجز متعددة تواكب التحول الرقمي وتُلبي احتياجات الركاب بمختلف فئاتهم.

وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير خدماتها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والراحة، كما ناشدت جمهور الركاب الالتزام بقواعد الحجز والسفر.

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

محافظة القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكك حديد مصر حجز تذاكر الدرجة الثالثة إلكترونيا تذاكر الدرجة الثالثة تهوية ديناميكية التكدسات أمام شبابيك التذاكر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لماذا يجب عليك شرب الماء فور استيقاظك؟.. 5 فوائد
نصائح طبية

لماذا يجب عليك شرب الماء فور استيقاظك؟.. 5 فوائد

احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر
نصائح طبية

احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر

"كريم" يطلب فسخ زواجه: "سرقت فلوسي وإحنا في شهر العسل"
حوادث وقضايا

"كريم" يطلب فسخ زواجه: "سرقت فلوسي وإحنا في شهر العسل"
قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح يوسف محمد
حوادث وقضايا

قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح يوسف محمد
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع
اقتصاد

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية