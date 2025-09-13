حالة الطقس.. 6 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا

كتب- محمد نصار:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من غدًا الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، ودرجات الحرارة على مختلف مناطق الجمهورية,

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يستمر غدًا الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري (36:35)، والسواحل الشمالية (32:31)، وشمال الصعيد (38:37)، وجنوب الصعيد (43:42).

ويسود طقس معتدل الحرارة، في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

وتوجد شبورة مائية من (9:4 صباحًا) على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4-2) درجة.

وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانًا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت الهيئة، إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل، إلى جانب اضطراب ملاحة بحرية على بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (50:30) كم/ س، وارتفاع الأمواج (2.5:1.5) متر.

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد الإجازة المتبقية في 2025

أخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

أجواء معتدلة ونشاط رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة