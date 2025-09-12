ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا السبت على معظم أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت كالتالي:-