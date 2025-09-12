إعلان

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

09:02 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا السبت على معظم أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت كالتالي:-

546227263_1200492088776023_7236772591416611046_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الأرصاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام