كتب- محمد شاكر:

قدمت فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف، عروضها الفنية على المسرح الخارجي بساحة "غوانغ هوا كون" في العاصمة الكورية سيول، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "سلام سيول" الذي تنظمه الجمعية الكورية العربية تحت شعار "لحظة للتألق".

وبحسب بيان، جاءت مشاركة الفرقة على مدار يومين، في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

شهدت العروض حضور المستشار عمر عبد الله، نائب السفير المصري بسيول، وعدد من السفراء العرب، وممثلي وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، إلى جانب إقبال جماهيري واسع وتفاعل كبير من الجمهور الكوري والعربي.

وقدمت الفرقة خلال اليومين باقة متنوعة من اللوحات الفنية التي تجسد ثراء وتنوع الموروث الشعبي المصري، من أبرزها رقصات: الصعيدي، البحرية، الحجالة، الفلاحي، والسمسمية.

وأعرب الفنان أحمد الشافعي، رئيس الوفد المصري، عن سعادته بنجاح الجولة في أداء رسالتها الثقافية والفنية، مؤكدًا أن العروض عكست صورة مشرقة عن الفنون الشعبية المصرية، وأسهمت في تعزيز جسور التواصل بين الشعبين المصري والكوري، كما تقدم بالشكر والتقدير للجانب الكوري على ما وفره من تسهيلات ودعم للوفد المصري المشارك، مما ساعد على إنجاح المشاركة بشكل متميز.

وكانت الفرقة قد استهلت جولتها في كوريا الجنوبية بتقديم عرض فني مميز في مدينة غوانغ جو، على مسرح المجمع الثقافي الآسيوي، حيث لاقت عروضها هناك ترحيبًا وتقديرًا من الجمهور.

