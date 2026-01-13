إعلان

الخميس المقبل.. القومية تعزف أعمال الشريعي بأوبرا الإسكندرية

كتب- محمد لطفي:

07:00 ص 13/01/2026

الفرقة القومية للموسيقى

تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حفل "سهرة شريعي"، للفرقة القومية العربية للموسيقى والتي يقودها المايسترو الدكتور مصطفى حلمي وذلك في الثامنة مساء الخميس 15 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

وتتضمن نخبة من الألحان الغنائية والدرامية التي وضعها الموسيقار عمار الشريعي منها امرأة من زمن الحب، مقدمة مسلسل العائلة، أرابيسك، الشهد والدموع، مبسوطين، كان في فراشة، حبيبتي من ضفايرها، طبعا أحباب وغيرها.. أداء مي حسن، آيات فاروق، إيناس عز الدين، أحمد عصام، محمد طارق مع الموهبة الواعدة الطفلة جنى أحمد عفت.

يأتي الحفل ضمن خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا لإعادة اكتشاف ونشر الألحان المدموغة بالطابع المصري الخالص إلى جانب إبراز قيم الوفاء للرموز الذين تركوا بصمات خالدة في ساحة الإبداع .

الفرقة القومية للموسيقى سهرة شريعي

