كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، وحدتي صحة الأسرة و”55” بالمنيرة في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الجولة بدأت بزيارة وحدة “55”، حيث تفقد نائب الوزير غرفة التطعيمات، وتأكد من توافر مخزون كافٍ من أمصال العقارب والثعابين، وأجهزة قياس ضغط الدم والسكر، والمستلزمات الدوائية للأمراض المزمنة. كما راجع سجلات التردد على الوحدة، وتابع الحالات المسجلة ضمن المبادرات الرئاسية، موجهًا بإنشاء سجل خاص لحالات سرطان الثدي المؤكدة لضمان إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وشملت الزيارة غرفة رعاية الطفل، حيث اطمأن على توافر جميع التطعيمات الأساسية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب الوزير تفقد غرفة التعقيم وسكن الأطباء، وحرص على التواصل المباشر مع الأطقم الطبية للاستماع إلى تحدياتهم، موجهًا بسرعة إصلاح مرافق المياه في سكن الأطباء لتوفير بيئة عمل ملائمة.

وفي السياق ذاته، زار الدكتور عمرو قنديل وحدة صحة الأسرة بالمنيرة، حيث تفقد أقسام الاستقبال والصيدلية، وتأكد من توافر أمصال العقارب والثعابين، والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، والكواشف الطبية لقياس ضغط الدم والسكر.

واختتم نائب الوزير جولته بالتواصل مع الأطقم الطبية، مؤكدًا التزام الوزارة بتذليل أي عقبات تواجههم، لضمان استمرار تقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية.