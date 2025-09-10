كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، مشيرة إلى استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على معظم المناطق، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل، يتحول إلى معتدل في آخره.

وأوضحت أن شبورة مائية تتشكل من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، مع تكوّن بعض السحب المنخفضة على الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى قد يصاحبها رذاذ غير مؤثر.

وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح على فترات متقطعة يسهم في تلطيف الأجواء ليلًا وفي أماكن الظل.

وناشدت الأرصاد المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أي آثار محتملة للظواهر الجوية المتوقعة.

