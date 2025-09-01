الزراعة: أسعار الدواجن واللحوم تتراجع 30% وجهود مستمرة لضبط الأسواق

كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن تراجع ملموس في أسعار الدواجن واللحوم، مؤكدًا أن هذا الانخفاض وصل إلى ما يتعدى 30% في منافذ الوزارة.

قال سليمان، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، إن الوزارة تمتلك أكثر من 350 منفذًا تسويقيًا، ثابتًا ومتحركًا، تغطي معظم محافظات الجمهورية، وتعمل على توفير المنتجات الغذائية مباشرةً للمواطنين دون وجود حلقات وسيطة تزيد من الأسعار.

وأوضح سليمان أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على مراقبة الأسواق وضبط منظومة الإنتاج الحيواني، بهدف توفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن ستواصل انخفاضها التدريجي داخل منافذ وزارة الزراعة، في إطار الجهود المستمرة لضبط السوق وتوفير بدائل بأسعار مخفضة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف مقررات السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر سبتمبر المقبل، حيث بدأت المنافذ في توفير السلع لبدء الصرف أول الشهر، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.

وأكد أن الوزارة توفر المنتجات الغذائية للمواطنين من خلال فروع الشركات التابعة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.