استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الإثنين، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في زيارة رسمية إلى مقر الأكاديمية؛ حيث كان في استقباله كل من الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي.

وجاءت الزيارة لمتابعة فاعليات "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة"، والالتقاء بخريجي برنامج "كوادر وزارة الشباب والرياضة".

وتفقد الدكتور أشرف صبحي فاعليات الدفعة الأولى من "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة" الذي أطلقته الأكاديمية؛ بهدف إعداد النشء وتطوير قدراتهم القيادية وتنمية مهاراتهم المستقبلية.

وتابع الوزير الأنشطة التدريبية والعملية للبرنامج، وتفاعل مع المشاركين من الفئة العمرية (13- 18 عامًا).

والتقت الدكتورة سلافة جويلي والدكتور أشرف صبحي خريجي برنامج "كوادر وزارة الشباب والرياضة"، الذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والأكاديمية لتأهيل الكوادر الشابة داخل مؤسسات الدولة.

وأشاد الوزير بما لمسه من جدية الخريجين وما اكتسبوه من خبرات ومهارات انعكست على أدائهم العملي، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج تُسهم بشكل مباشر في تطوير قدرات الشباب ورفع كفاءتهم بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.

وأكدت الدكتورة سلافة جويلي أن زيارة وزير الشباب والرياضة تمثل دعمًا كبيرًا للأكاديمية وبرامجها، مشيرةً إلى أن "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة" يعد أحد أهم البرامج التي تستهدف الاستثمار في النشء وبناء قاعدة قوية من القيادات المستقبلية.

وأضافت جويلي أن الأكاديمية تولي اهتمامًا خاصًّا ببرامج تأهيل الشباب، إيمانًا منها بأن الاستثمار في العنصر البشري هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة.

وأعربت جويلي عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في إطلاق وتنفيذ برنامج "كوادر وزارة الشباب والرياضة"، مؤكدةً أن الأكاديمية مستمرة في تطوير الشراكات التي تسهم في تعزيز قدرات الشباب وإعدادهم لمتطلبات المستقبل.

وتواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب دورها كمنصة وطنية لبناء الإنسان المصري، من خلال برامج متخصصة تستهدف النشء والشباب والكوادر بمختلف مستوياتهم، بما يواكب رؤية الدولة في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل.

تأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلّم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

