إعلان

تطورات طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: سحب رعدية وارتفاع تدريجي في الحرارة

04:22 م السبت 09 أغسطس 2025

الطقس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية، ظهور السحب على طول سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد، مع بداية تكاثر السحب الرعدية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن البلاد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على معظم المناطق، حار رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة: تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء خلال فترات متفرقة من اليوم.

526874169_1170985068393392_8030730310165201046_n516324034_1170985011726731_4765703501857794677_n

اقرأ أيضًا:

اضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

سد النهضة.. خبير يكشف كمية المياه المتوقع وصولها حال فتح بوابات المفيض

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"