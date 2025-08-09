كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية، ظهور السحب على طول سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد، مع بداية تكاثر السحب الرعدية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن البلاد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على معظم المناطق، حار رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة: تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء خلال فترات متفرقة من اليوم.

اقرأ أيضًا:

اضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

سد النهضة.. خبير يكشف كمية المياه المتوقع وصولها حال فتح بوابات المفيض

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025