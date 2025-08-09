كتب- محمد نصار:

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم السبت، زيارة مفاجئة إلى محميتَي قبة الحسنة ووادي دجلة؛ لتفقد الأوضاع بهما ومتابعة سير العمل، وحركة الزيارات ومستوى الخدمة المقدمة داخل المحميتَين .

وأوضحت عوض أنه أثناء جولتها تبين لها عدد من الملاحظات في سير العمل داخل المحميتَين، وعلى الفور قامت باستدعاء رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، مطالبةً بتشديد الرقابة على المحميات الطبيعية وتلافي أية مشكلات قد تحدث، والعمل على تقديم أفضل خدمة للزوار لمساعدتهم على التعرف على المحميات الطبيعية التي تزخر بالموارد الطبيعية الفريدة، مع ضرورة المتابعة الدورية لكل المحميات؛ لضمان سير العمل على أكمل وجه.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بسرعة تلافي الملاحظات الموجودة، مع إعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع، مشددةً على أنها ستقوم بمراجعة الموقف مرة أخرى خلال الفترة المقبلة .

وشهدت عوض أثناء زيارتها إلى محمية قبة الحسنة، بعض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي هدفت إلى تقديم تجربة سياحية بيئية فريدة، وتحقق الاستفادة الاقتصادية من موارد المحميات، مع الحفاظ على طبيعتها، وتضمنت الزيارة تفقد نادي العلوم بالمحمية والذي يقدم خدمة توعوية وتعريفية بالموارد الطبيعية بالمحميات وخصائصها وكيفية التعامل معها؛ حيث يلبي احتياجات الزوار الأساسية من المعلومات التعريفية حول القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.

وتفقدت عوض محمية وادي دجلة، وشهدت التطورات الأخيرة التي تمت بالمحمية وبمركز الزوار؛ حيث تعد وادي دجلة من أكثر المحميات التي يرتادها الزوار بمدينة القاهرة.

