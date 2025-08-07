كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا للمديريات التعليمية، أعلنت فيه عن عقد لقاء تدريبي عبر تقنية الفيديو كونفرانس يستهدف معلمي رياض الأطفال بالمستويين الأول والثاني، لمناقشة منهج اللغة العربية المعتمد للعام الدراسي الجديد.

وبحسب الخطاب، من المقرر عقد اللقاء على مدار يومين، حيث يُخصص يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2025 لمعلمات المستوى الأول، بينما يُخصص يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025 لمعلمات المستوى الثاني، على أن تبدأ الفعاليات في تمام الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا.

ودعت الوزارة موجهي عموم وموجهات رياض الأطفال على مستوى المديريات، بالإضافة إلى الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية، لحضور اللقاءات، وذلك بالتنسيق مع القائمين على قاعات الفيديو كونفرانس في المديريات والإدارات التعليمية.

وأكدت الوزارة على ضرورة إرسال كشوف الحضور الخاصة بالمعلمين والمعلمات المستهدفين بعد انتهاء اللقاء، مشددة على أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة لضمان الاستفادة القصوى من التدريب، والذي يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير مرحلة رياض الأطفال.

