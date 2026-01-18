كتب- أحمد الجندي:

تفقدت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية، في إطار حرصها على إحكام الرقابة وضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

وبحسب بيان، بدأت الجولة بزيارة مركز توزيع الأسئلة بإدارة حلوان التعليمية، بحضور الدكتورة سامية علام، مدير عام الإدارة، و محمد رحوم، وكيل الإدارة.

واطمأنت "أبو كيلة" على انتظام العمل داخل المركز، والتزام جميع العاملين بكافة التعليمات والضوابط الامتحانية، وضمان وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان في المواعيد المحددة دون أي معوقات.

و تابعت مدير المديرية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر بن عبد العزيز الإعدادية بنين التابعة لإدارة حلوان، حيث استمعت إلى آراء الطلاب واطمأنت على وضوح الأسئلة وخلوها من أي شكاوى.

وأكدت أن راحة الطلاب وطمأنته تأتي على رأس أولويات المديرية، مع توفير مناخ هادئ وآمن داخل اللجان لمساعدتهم على الأداء بثقة واطمئنان.

بعد ذلك، توجهت الجولة إلى مدرسة 25 يناير التجريبية التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، بحضور محمود عبد الرزاق، مدير عام الإدارة.

وشددت الدكتورة همت أبو كيلة على المنع التام لدخول الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين أو أعضاء الكنترول، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية.

واستكملت " أبو كيلة" جولتها بزيارة مدرسة سعد زغلول الرسمية المتميزة، مؤكدة على عدم السماح بخروج أي طالب قبل انتهاء زمن الامتحان نهائيًا، حتى لو قبل الموعد بدقائق معدودة.

وأكدت أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لن تسمح بأي تجاوزات تمس نزاهة الامتحانات، مشددة على أن الانضباط داخل اللجان هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدة على استمرار عمل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، للتعامل الفوري مع أي مستجدات أو شكاوى، بما يضمن سير الامتحانات بصورة منتظمة وآمنة.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة متابعتها الميدانية الدقيقة لكافة اللجان، تنفيذًا للتوجيهات، وحرصًا على خروج الامتحانات بصورة منظمة تعكس هيبة العملية التعليمية وتحفظ حقوق الطلاب.

