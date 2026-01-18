إعلان

رابط استمارة الثانوية العامة 2026.. تعرف على خطوات التسجيل

كتب : أحمد الجندي

02:53 م 18/01/2026

وزارة التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، لتمكين طلاب الصف الثالث الثانوي من إدخال بياناتهم بسهولة استعدادًا لدخول امتحانات نهاية العام.

ويمكن للطلاب الوصول مباشرة إلى استمارة الثانوية العامة عبر الرابط التالي: اضغط هنا
، كما يتيح الموقع للطلاب تسجيل البيانات الأساسية إلكترونيًا لضمان تجهيزهم للامتحانات بطريقة منظمة وسريعة.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب.

في حال نسيان بيانات البريد الإلكتروني، يمكن إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي وكود إيصال المصروفات.

و بعد تسجيل الدخول، تظهر استمارة الثانوية العامة التي تحتوي على جزأين:

الجزء الأول: يشمل البيانات الأساسية للطالب، ويجب التأكد من خلوها من أي أخطاء قبل الاستمرار.

تحميل صورة شخصية: يجب أن تكون على خلفية بيضاء، وأن تكون نفس الصورة التي سيقدمها الطالب ضمن ملفه الشخصي بالمدرسة.

إدخال بيانات المحافظة والمدرسة والتخصص

يُكمل الطالب باقي البيانات، والتي تشمل:

المحافظة والعنوان.

مهنة الوالد ورقم الهاتف المحمول.

بيانات المدرسة، الإدارة التعليمية، والمديرية التعليمية.

السنة الدراسية والتخصص والمواد الدراسية الخاصة بالتخصص.

وفي حالة وجود أي خطأ في البيانات، يُطلب من الطالب التواصل فورًا مع مدرسته لتصحيحه قبل حفظ الاستمارة.

وبعد التأكد من صحة جميع البيانات، يقوم الطالب بالضغط على زر "حفظ"، ثم "طباعة الاستمارة"، ليتم تقديمها ضمن الإجراءات الرسمية قبل دخول امتحانات الثانوية العامة.


