كتب- أحمد الجندي:

قال بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد 18 يناير 2026، بشأن تصوير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، أكدت المديرية أنه بعد الفحص الدقيق تبين وجود حالتَين منفصلتَين لتصوير الامتحان.

وأوضح البيان أن الحالة الأولى تخص طالبًا بلجنة رقم 27 بمدرسة المرج التجريبية لغات التابعة لإدارة المرج التعليمية، بينما الثانية تخص طالبًا بلجنة رقم 17 بمدرسة أمين الراعي الثانوية بنين التابعة لإدارة البساتين التعليمية.

وأوضحت المديرية أنه تم على الفور ضبط الهواتف المحمولة المستخدمة داخل اللجان، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الطلاب المخالفين، وَفق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات؛ حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت المديرية أنها تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، ولن تتهاون مع أية محاولة للإخلال بالنظام أو المساس بمصداقية الامتحانات، مشددةً على التعامل الحاسم والفوري مع أية مخالفة دون استثناء.

وتهيب المديرية بجميع الطلاب والمعلمين والعاملين باللجان، الالتزام الكامل بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان؛ تفاديًا للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من آثار سلبية.

وناشدت المديرية أولياء الأمور توعية أبنائهم بخطورة تصوير أو تداول الامتحانات، مؤكدًة أن الأسرة تعد شريكًا أساسيًّا في تحقيق الانضباط داخل اللجان، وضمان نجاح العملية الامتحانية.

ونوهت المديرية بأن الالتزام بالقواعد والتعليمات هو الضمان الحقيقي لاستقرار الامتحانات، بما يحقق العدالة بين جميع الطلاب ويحافظ على استمرارية العملية التعليمية دون أي عوائق.

