وزير العمل يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدمج ذوي الإعاقة في السوق

كتب- محمد أبو بكر:



شهد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسستي "مصر الخير" و"عمارة مصر للبحث العلمي وتنمية المجتمع"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.



وقال الوزير، إن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومشتركة لتأهيل ذوي الإعاقة، بما يواكب احتياجات سوق العمل، خصوصًا في أنماط العمل الحديثة، تمهيدًا لدمجهم في المجتمع المهني وتوفير فرص عمل لائقة لهم.



وأضاف أن هذا التعاون يعكس اهتمام الدولة بتمكين ذوي الهمم اقتصاديًا، وتوفير بيئة داعمة لهم من خلال التدريب والتوظيف في مجالات متنوعة.



وقد قام بالتوقيع على البروتوكول كل من: السيدة هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، والسيد مجدي محرم، رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، والدكتورة شيماء عمارة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عمارة مصر للبحث العلمي وتنمية المجتمع.



ووفقًا لما جاء في البروتوكول، أوضحت الوزارة أن مهامها ستشمل تحديد الفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة، وتوفير قاعات التدريب، وفرص العمل المناسبة بعد اجتياز البرامج التأهيلية.



فيما تقوم مؤسسة مصر الخير بتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ البرامج، إلى جانب ترشيح المستفيدين من الفئة المستهدفة، بما يعزز تكامل الأدوار بين الجهات الثلاث.



كما أوضحت الدكتورة شيماء عمارة أن مؤسسة "عمارة مصر" ستتولى إعداد المحتوى التدريبي، وتوفير المدربين المتخصصين، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الشريكة لتوفير فرص العمل بعد الانتهاء من التدريب.



واتفق الأطراف الثلاثة، خلال مراسم التوقيع، على استغلال البنية التحتية والرقمية المتاحة لدى كل جهة، لتسهيل تنفيذ الأنشطة المستهدفة، مع التأكيد على أهمية تبادل البيانات والتنسيق الكامل بين الجهات لضمان نجاح البرامج وتحقيق أهدافها التنموية.





