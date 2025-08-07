رئيس الوزراء يستقبل نظيره السوداني بمطار القاهرة الدولي

كتب- أحمد الجندي:

استقبل صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، في مستهل زيارته إلى مصر.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية بأرض المطار، حيث تم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين للسودان ومصر، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، رئيس بعثة الشرف، والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة.

ومن المقرر أن يترأس رئيسا وزراء البلدين خلال الزيارة جلسة مباحثات موسعة، تشهد مناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

اقرأ أيضاً:

شديد الحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

قرار جديد من البيئة بشأن تداول زيوت الطعام المستعملة

١٢ رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم