"أحلام العصاري".. باسم يوسف ينشر صورة تجمعه بعمرو مصطفى وعمرو أديب

كتب : نوران أسامة

12:52 م 18/01/2026

باسم يوسف وعمرو أديب وعمرو مصطفى

شارك الإعلامي باسم يوسف صورة تجمعه بكل من الملحن عمرو مصطفى والإعلامي عمرو أديب، وذلك خلال حضورهم حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أُقيم مساء أمس السبت بمدينة الرياض، في دورته السادسة.

ونشر باسم يوسف الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّق قائلًا: "أنا وعمرو وعمرو.. أحلام العصاري في Joy Awards 2026".

ويعد حفل Joy Awards من أبرز الفعاليات الفنية في الوطن العربي، حيث يكرم نخبة من نجوم الفن والإعلام والرياضة حول العالم، تقديرًا لما قدموه من إنجازات خلال العام الماضي، إلى جانب تكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في تطوير صناعة الفن.

وشهد الحفل حضور كوكبة كبيرة من النجوم، من بينهم: يسرا، فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، حسن الرداد، مي عمر، هنا الزاهد، نيكول سابا، وفاء الكيلاني وزوجها تيم حسن، بشرى، دريد لحام، صبا مبارك، نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، هيذر جراهام، إيمان العاصي، هاني رمزي، نادية الجندي، بوسي شلبي، حنان مطاوع، وآخرون.

باسم يوسف عمرو مصطفى عمرو أديب جوائز Joy Awards

