استمرار الإسقاط الجوي المصري للمساعدات الإنسانية على غزة- صور وفيديو

كتب- محمد سامي:

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل مصر عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعانيها السكان نتيجة النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية.

ويأتي ذلك استمرارًا للدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وحرصًا من الدولة على التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في تجاوز المحنة الإنسانية الراهنة.

وكشف البيان أن 12 طائرة نقل عسكرية أقلعت خلال الأيام الثلاثة الماضية، محمّلة بكميات كبيرة من المواد الغذائية، وتم تنفيذ عمليات الإسقاط على المناطق التي يصعب الوصول إليها برًا داخل قطاع غزة.

ويأتي هذا التحرك الجوي بالتزامن مع استمرار المساعي المصرية لتدفق الشاحنات البرية المحمّلة بالمساعدات إلى القطاع، في إطار الجهود الشاملة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة.