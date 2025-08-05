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"حماة الوطن" يشكر المواطنين على المشاركة بانتخابات الشيوخ

10:28 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

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نشأت علي

اختتمت غرفة عمليات حزب "حماة الوطن" أعمالها مع إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي استمرت على مدار يومين للمصريين في الداخل.

ورصدت غرفة العمليات إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على صناديق الاقتراع خلال يومي التصويت، وهو ما يؤكد تمسك الشعب المصري بممارسة حقوقه الدستورية.

وأكدت غرفة العمليات أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 كشفت عن حالة من التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة، وهو ما كان سببًا واضحًا في نجاح العرس الديمقراطي دون أي مشكلات.

وفي هذا الصدد، يتوجّه حزب "حماة الوطن" بخالص التحية والتقدير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لما قدمته من جهود كانت سببًا في خروج انتخابات مجلس الشيوخ بصورة لائقة.

ويؤكد الحزب أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت على أتم الاستعداد منذ اللحظة الأولى لفتح باب الترشح وإعلان الجدول الزمني، وصولًا إلى انتهاء أعمال التصويت.

كما يوجّه "حماة الوطن" التحية إلى الشعب المصري، الذي كان حريصًا على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي، والخروج إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثله في مجلس الشيوخ 2025.

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حزب حماة الوطن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 صناديق الاقتراع
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