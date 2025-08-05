وزير العمل من داخل مصانع أكتوبر: تدريب الشباب وتأهيلهم أولوية وطنية

كتب- محمد أبو بكر:

اختتم محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، جولته بمحافظة الجيزة بزيارة إلى مجمع "بولاريس باركس" الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، رافقه خلالها المهندس باسل شعيرة، مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، حيث تفقد خلالها مصنعي "إيديتا للصناعات الغذائية" و"إيفا فارما للصناعات الدوائية".

وأكد الوزير خلال جولته أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على تشجيع الاستثمار وتوفير الأمان الوظيفي للعمال، مع تعزيز بيئة العمل وتطوير مهارات الشباب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث. وحث الوزير العاملين في المصانع على بذل المزيد من الجهد والإنتاج، مشيدًا بدور الشركات الوطنية في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل حقيقية.

وخلال زيارته لمصنع "إيديتا"، استعرض الوزير مع المهندس أحمد سامي، الرئيس التنفيذي للشركة، خططها في دعم التنمية البشرية.

وتُعد "إيديتا" من كبرى الشركات المساهمة المصرية في قطاع الصناعات الغذائية، وتأسست عام 1996 على مساحة 50 ألف متر مربع، ويبلغ حجم استثماراتها حاليًا أكثر من 4.7 مليار جنيه.

وتضم فروعها على مستوى الجمهورية نحو 8000 عامل، منهم 1500 عامل في فرع أكتوبر فقط.

وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنمية مهارات الشباب، قام الوزير بتسليم شهادات التخرج لعدد 6 متدربين من بين 150 متدربًا تلقوا تدريبات عملية داخل "إيديتا" على خطوط الإنتاج والصيانة والمخازن والشؤون الإدارية.

كما استقبل الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة "إيفا فارما"، وزير العمل، حيث تفقد خطوط الإنتاج الحديثة واستمع إلى عرض حول جهود الشركة في دعم قطاع الدواء محليًا ودوليًا.

وتُعد "إيفا فارما" من كبرى الشركات الوطنية، ويعمل بها نحو 4500 موظف، وتنتج أدوية تصل لنحو مليون مريض يوميًا، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 42 دولة حول العالم.

ويضم مجمع "إيفا فارما"، الذي تأسس عام 2017 على مساحة 125 ألف متر مربع، عددًا من المصانع المتخصصة، من بينها مصنع للمستحضرات الصلبة، وآخر للمضادات الحيوية العقيمة، وثالث للكبسولات الرخوة، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الأنسولين البشري بالتعاون مع شركة Eli Lilly العالمية، ومصنع لإنتاج اللقاحات البيطرية.

وفي ختام الجولة، سلم الوزير جبران 22 شهادة تخرج للمتدربين على خطوط إنتاج الأدوية ومراقبة الجودة داخل "إيفا فارما"، كما كرم عددًا من ذوي الهمم العاملين بالشركة، مشيدًا بنماذجهم الملهمة في بيئة العمل.