إصابة 6 أشخاص في هجوم صاروخي إيراني على منطقة تل أبيب الكبرى

كتب : د ب أ

10:27 ص 26/03/2026

غارات جوية على تبريز شمال غرب إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي أن هجمات صاروخية إيرانية استهدفت عددا من المواقع في منطقة تل أبيب الكبرى، صباح اليوم الخميس.

وأفادت جمعية الإسعاف الإسرائيلية، "نجمة داود الحمراء"، بإصابة ستة أشخاص في بلدة كفر قاسم ذات الأغلبية العربية، شرقي المدينة الساحلية.

وقال أحد المسعفين إن فرق الإنقاذ وصلت في غضون دقائق من وقوع الهجمات، حيث تعرض أحد المباني لأضرار جسيمة، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بسبب موجة الانفجار. وتلقى المصابون العلاج في الموقع قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى.

وعلى صعيد متصل، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم الإبلاغ عن إطلاق صواريخ أخرى من إيران ولبنان، استهدفت منطقة تل أبيب ليلا.

وزيرة الإسكان تبحث طرح وحدات سكنية بالإيجار لتخفيف الأعباء عن المواطنين
