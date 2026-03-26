أعلن الجيش الإسرائيلي أن هجمات صاروخية إيرانية استهدفت عددا من المواقع في منطقة تل أبيب الكبرى، صباح اليوم الخميس.

وأفادت جمعية الإسعاف الإسرائيلية، "نجمة داود الحمراء"، بإصابة ستة أشخاص في بلدة كفر قاسم ذات الأغلبية العربية، شرقي المدينة الساحلية.

وقال أحد المسعفين إن فرق الإنقاذ وصلت في غضون دقائق من وقوع الهجمات، حيث تعرض أحد المباني لأضرار جسيمة، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بسبب موجة الانفجار. وتلقى المصابون العلاج في الموقع قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى.

وعلى صعيد متصل، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم الإبلاغ عن إطلاق صواريخ أخرى من إيران ولبنان، استهدفت منطقة تل أبيب ليلا.