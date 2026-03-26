قتل شخصان في أبوظبي، بعد سقوط شظايا صاروخ باليستي اعترضته أنظمة الدفاع الجوي، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي.

وكتب المكتب في منشور عبر منصة إكس "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا في شارع سويحان إثر الاعتراض الناجح لصاروخ بالستي من قبل الدفاعات الجوية، ما أسفر عن مقتل شخصين لم يتم تحديد هويتهما بعد، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، إلى جانب تضرُّر عدد من المركبات".