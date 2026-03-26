مقتل شخصين في أبوظبي إثر سقوط شظايا صاروخ بعد اعتراضه

كتب : د ب أ

10:12 ص 26/03/2026 تعديل في 10:12 ص

الهجمات الإيرانية على الإمارات أرشيفية

قتل شخصان في أبوظبي، بعد سقوط شظايا صاروخ باليستي اعترضته أنظمة الدفاع الجوي، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي.

وكتب المكتب في منشور عبر منصة إكس "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا في شارع سويحان إثر الاعتراض الناجح لصاروخ بالستي من قبل الدفاعات الجوية، ما أسفر عن مقتل شخصين لم يتم تحديد هويتهما بعد، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، إلى جانب تضرُّر عدد من المركبات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ
هل يجوز التبرك بماء المطر؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
وزيرة الإسكان تبحث طرح وحدات سكنية بالإيجار لتخفيف الأعباء عن المواطنين
داخل الجيم.. مي سليم تتألق بإطلالة رياضية أنيقة (صورة)
إيساف يروي موقفًا لشاب أعاد له مبلغًا ماليًا حوله بالخطأ
