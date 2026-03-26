أطلقت محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، تحذيراتها للمواطنين بشأن التعامل مع موجة الطقس السئ التي تتعرض لها مدن ومراكز المحافظة منذ أمس الأربعاء.

وقالت محافظة كفر الشيخ عبر بيان صادر اليوم الخميس :”تجنبوا الخروج من المنزل وقت ذروة الأمطار والرياح الشديدة حرصًا على سلامتك وسلامة أسرتك”.

وأشارت محافظة كفر الشيخ إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية نوهت بتمركز السحب الرعدية الممطرة على شرق البلاد في محافظات كفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.

يأتي ذلك نتيجة حركة المنخفض الجوي باتجاه شرق البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا مع استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من مدن القناه، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الوجه البحرى .

والفرصة مهيأة اليوم لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح هناك مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس