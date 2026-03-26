محافظة كفر الشيخ تحذر المواطنين :"تجنبوا الخروج وقت ذروة الأمطار”

كتب : إسلام عمار

10:12 ص 26/03/2026

غيوم في سماء محافظة كفر الشيخ

أطلقت محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، تحذيراتها للمواطنين بشأن التعامل مع موجة الطقس السئ التي تتعرض لها مدن ومراكز المحافظة منذ أمس الأربعاء.

وقالت محافظة كفر الشيخ عبر بيان صادر اليوم الخميس :”تجنبوا الخروج من المنزل وقت ذروة الأمطار والرياح الشديدة حرصًا على سلامتك وسلامة أسرتك”.

وأشارت محافظة كفر الشيخ إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية نوهت بتمركز السحب الرعدية الممطرة على شرق البلاد في محافظات كفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.

يأتي ذلك نتيجة حركة المنخفض الجوي باتجاه شرق البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا مع استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من مدن القناه، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الوجه البحرى .

والفرصة مهيأة اليوم لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح هناك مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

فيديو قد يعجبك



مع تقلبات الطقس.. 5 نصائح طبية لحماية طفالك من العدوى الموسمية
نصائح طبية

مع تقلبات الطقس.. 5 نصائح طبية لحماية طفالك من العدوى الموسمية
مقابل 100 مليون يورو.. هل يطيح محمد صلاح بنجم الاتحاد السعودي؟
رياضة عربية وعالمية

مقابل 100 مليون يورو.. هل يطيح محمد صلاح بنجم الاتحاد السعودي؟
شهود العيان ومعاينة الجريمة.. تطور جديد في واقعة مقتل شاب على يد شقيقة
حوادث وقضايا

شهود العيان ومعاينة الجريمة.. تطور جديد في واقعة مقتل شاب على يد شقيقة
5 أبراج قد يواجهون تحديات خطيرة خلال الفترة المقبلة
علاقات

5 أبراج قد يواجهون تحديات خطيرة خلال الفترة المقبلة
سانت كاترين تتحدى الأمطار.. 800 سائح يعانقون السحاب والثلوج فوق قمم الجبال
أخبار المحافظات

سانت كاترين تتحدى الأمطار.. 800 سائح يعانقون السحاب والثلوج فوق قمم الجبال

الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ