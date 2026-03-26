انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

10:15 ص 26/03/2026 تعديل في 11:26 ص

أسعار البيض والدواجن

انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية وارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-3-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 111.52 جنيه، بتراجع 2.58 جنيه.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 97.17 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 125.63 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 149.23 جنيه، بزيادة 4.21 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 157.36 جنيه، بزيادة 5.79 جنيه.

فيديو قد يعجبك



محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمون أمامهم فرصة وحيدة للطعن على الإعدام
حوادث وقضايا

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمون أمامهم فرصة وحيدة للطعن على الإعدام
"زوجة سفاح التجمع" سينتيا خليفة تكشف تفاصيل دورها أمام أحمد الفيشاوي
سينما

"زوجة سفاح التجمع" سينتيا خليفة تكشف تفاصيل دورها أمام أحمد الفيشاوي
سانت كاترين تتحدى الأمطار.. 800 سائح يعانقون السحاب والثلوج فوق قمم الجبال
أخبار المحافظات

سانت كاترين تتحدى الأمطار.. 800 سائح يعانقون السحاب والثلوج فوق قمم الجبال
استدعاء لاعب الرديف.. استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة مصر وديا
رياضة عربية وعالمية

استدعاء لاعب الرديف.. استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة مصر وديا
وزير العمل يقرر زيادة إجازة العاملين بالأعمال الخطرة والمناطق النائية 7
أخبار مصر

وزير العمل يقرر زيادة إجازة العاملين بالأعمال الخطرة والمناطق النائية 7

الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ