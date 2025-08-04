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صور.. وزيرة التنمية المحلية تتابع انتخابات الشيوخ من مركز سيطرة شبكة الطوارئ

12:52 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتب- محمد نصار:

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمختلف محافظات الجمهورية وذلك عقب الانتهاء من الإدلاء بصوتها في لجنة مدرسة مدينتي للغات، وذلك عبر مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأجرت وزيرة التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات مع عدد من المحافظين عبر الفيديو كونفرانس للاطمئنان على فتح جميع اللجان في مواعيدها المحددة وإقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأشار المحافظون، خلال تواصلهم مع الدكتورة منال عوض إلى انتظام سير العملية الانتخابية وسط توافد من الناخبين على اللجان من كافة الفئات العمرية الشباب والمرأة وكبار السن.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أو القائمين على العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضاري اللائق للمحافظات وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للناخبين وخاصة من كبار السن وذوي الهمم.

وشددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة استمرار المتابعة من المحافظين لسير العملية الانتخابية حتى نهاية أعمال التصويت في اليوم الأول، لافتة إلى أهمية التواصل المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع المراكز المختلفة بالمحافظات لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية على مدار اليوم.

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وزيرة التنمية المحلية انتخابات الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الدكتورة منال عوض
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