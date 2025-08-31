استشاري تغذية: تناول حلوى المولد النبوي مفيد صحيًا بشرط

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية العلاجية، أن تناول حلوى المولد النبوي يمكن أن يحمل فوائد صحية إيجابية عند تناوله بشكل معتدل ودون إفراط، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالمناسبات الدينية العزيزة لا يتعارض مع الحفاظ على الصحة عند اتباع أسلوب غذائي متوازن.

وأوضح حماد، خلال حواره على القناة الأولى، أن حلوى المولد تحتوي على مكونات مفيدة تعزز الصحة، قائلاً: "تحتوي هذه الحلوى على مكسرات وبذور مثل الفول السوداني والسمسم التي تمد الجسم بعناصر غذائية مهمة".

وحذر استشاري التغذية من الإفراط في الاستهلاك، مؤكدًا أن المكونات الأخرى مثل السكر الزائد والجلوكوز والجيلاتين قد تتسبب في مشكلات صحية، خاصة للأفراد الذين يعانون من أمراض مثل السكري أو السمنة.

وأضاف حماد أن أفضل طريقة للاستفادة من حلاوة المولد هي تناول كميات محدودة على فترات متباعدة، مع التركيز على الأنواع الغنية بالمكسرات والبذور وتجنب القطع المليئة بالسكريات المركزة.

وشدد استشاري التغذية العلاجية على أهمية تحقيق التوازن بين الاستمتاع ببهجة المناسبات والحفاظ على الصحة، قائلاً: "القليل من الحلوى قد يكون مفيدًا إذا تم تناوله باعتدال وحذر".