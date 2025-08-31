كتب – محمد أبو بكر:

أجرى اللواء عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة سيرًا على الأقدام لتفقد نسب تنفيذ أعمال التطوير بالمناطق المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور ومحطة مترو أنفاق الجامعة.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الطرق السطحية بمحيط مستشفى بولاق الدكرور، موجّهًا الشركة المنفذة باستكمال البلدورات وأرصفة المشاة وكافة أعمال التطوير بما يواكب الطفرة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

كما تابع المحافظ أعمال رفع الرتش ونواتج الحفر أسفل محور الفريق كمال عامر، بدءًا من منزل مدينة عامر الجديد وحتى قسم الشرطة، موضحًا أنه جرى رفع نحو 500 طن مخلفات ورتش خلال يوم واحد، مع استمرار العمل لحين الانتهاء من تحسين حالة النظافة في كامل القطاع.

وتفقد المحافظ كذلك مناطق أبو قتادة والدولار وترعة الزمر ومحيط وحدة تراخيص فيصل بحي بولاق الدكرور، حيث وجّه لرئيس الحي بضرورة منع أي إشغالات أو تعديات على نهر الطريق من قِبل الباعة الجائلين أو المحال التجارية، حفاظًا على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.

وأكد اللواء عادل النجار أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المناطق المحيطة بالمستشفيات والمحاور المرورية الرئيسية، بهدف تيسير حركة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق والميادين بالمحافظة بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية يشعر بها المواطن بشكل ملموس.

رافق المحافظ في جولته كل من محمد مرعي السكرتير العام المساعد، واللواء مهندس بدر حسني رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، إلى جانب ممثلين عن إدارات مرور الجيزة ومياه الشرب والكهرباء.