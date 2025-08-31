كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "ني تشين"، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة China Energy Engineering Corporation (هندسة الطاقة الصينية)، وذلك على هامش مشاركته في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" بمدينة "تيانجين" الصينية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الشركة، عن تقديره لدعم الحكومة المصرية للمشروعات التي تنفذها شركته في مصر، مثمنًا التعاون القائم في مجال الطاقة المتجددة، ومؤكدًا أن ما لمسوه من إشادة بالمشروعات المنفذة يعكس نجاح التجربة المشتركة.

وأوضح أن الشركة، التي تعمل في 147 دولة حول العالم، تمتلك خبرات وكوادر متخصصة في مجال الطاقة، وقد نفذت في مصر 14 مشروعًا منذ بدء نشاطها عام 2009، كما قررت نقل مقرها الإقليمي إلى القاهرة تأكيدًا لثقتها في السوق المصرية.

وأشار "ني تشين" إلى عزم شركته التوسع في الاستثمار بمجال تحلية مياه البحر، إلى جانب مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، مؤكدًا تطلع الشركة لاستثمار مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصبح مصر مركزًا رئيسيًا لعملياتها في المنطقة.

كما أوضح أن هناك مشاورات جارية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز التعاون في مشروعات توليد الطاقة، مع استعداد الشركة لتوطين التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال داخل مصر.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقدير الحكومة للشركة باعتبارها إحدى كبرى الشركات العاملة في مصر، مؤكدًا متابعته لمشروعاتها، ومنها مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها في مجالات الطاقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تستهدف توليد 42% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مع التوسع في مشروعات تخزين الطاقة لتلبية الطلب المحلي الذي يتراوح بين 5 و6 جيجاوات سنويًا، بالإضافة إلى الطلب المتوقع على تصدير الطاقة إلى أوروبا.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة مستعدة لتقديم الحوافز والتيسيرات اللازمة لدعم استثمارات الشركة، داعيًا إلى استمرار التنسيق المباشر مع رئاسة مجلس الوزراء لضمان سرعة إنجاز المشروعات.

كما شدد على أن الدولة تستهدف رفع إنتاج المياه المحلاة من 1.4 مليون م³ يوميًا حاليًا إلى 10 ملايين م³ يوميًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وصولًا إلى 30 مليون م³ يوميًا مستقبلاً، مع إيلاء أهمية خاصة لتوطين صناعة مكونات محطات التحلية داخل مصر.

واختتم رئيس الشركة اللقاء بالتأكيد على التزام شركته بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات إنتاج وتخزين الطاقة وتحلية المياه، أسوة بتجاربها الناجحة في عدد من الدول حول العالم.

