"مجاور" لوفد الشيوخ الأمريكي: أوضاع غزة تستلزم تحركًا دوليًا جادًا

كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن هناك ما يقرب من 5400 شاحنة مساعدات إنسانية متوقفة في مناطق لوجستية مختلفة بالقرب من معبر رفح البري، بالإضافة إلى مناطق أخرى قرب المخازن.

وأوضح "مجاور"، أن فترة انتظار الشاحنات قد تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تلف المواد الغذائية وتعفنها، بما يمثل خطورة اقتصادية وإنسانية بالغة.

وأشار، خلال استقباله لوفد من مجلس الشيوخ الأمريكي أمام معبر رفح، اليوم السبت، إلى أن هذا المشهد يعكس حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون داخل قطاع غزة نتيجة إغلاق المعابر وتأخير دخول المساعدات.

وشدد على أن مصر تسعى نحو حل الدولتين وتحقيق الأمن والرخاء في المنطقة، مؤكدًا أن الأوضاع الإقليمية تشهد توترًا بالغًا يستلزم تحركًا دوليًا جادًا لإيجاد حلول عادلة ودائمة.

