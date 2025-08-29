الأرصاد: الارتفاعات المقبلة ستكون مؤقتة ولن ترقى إلى موجات حر

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في مصر يتميز حاليًا بالاستقرار الصيفي، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة حوالي 35 درجة مئوية، وهي قريبة من معدلاتها الطبيعية.

خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، قالت غانم، إن هذه الأجواء الصيفية المتوقعة ستظل مستمرة خلال الأسابيع المقبلة.

أوضحت غانم أن ارتفاع نسب الرطوبة، التي تصل إلى 90-95% في المناطق الساحلية، يزيد من الإحساس بالحرارة مقارنة بالدرجات المسجلة.

وأضافت أن ساعات الليل تشهد تحسنًا ملحوظًا مع انخفاض درجات الحرارة، مصحوبًا بنشاط الرياح الذي يساهم في تلطيف الأجواء.

وتابعت غانم مشيرة إلى أن البحر المتوسط يشهد عودة تدريجية للاستقرار بعد فترة من الاضطراب في الأمواج.

وأكدت على أهمية التزام المصطافين بتعليمات السلامة الصادرة عن مسؤولي الشواطئ، محذرة من السباحة عند رفع الراية الحمراء لضمان سلامتهم.

وأشارت غانم إلى أن فصل الصيف سيستمر لأكثر من شهر، مما يعني احتمالية ارتفاع درجات الحرارة في بعض الأيام عن معدلاتها الطبيعية.

وأوضحت أن هذه الارتفاعات ستكون مؤقتة ولن ترقى إلى مستوى موجات الحر الطويلة أو الشديدة، مؤكدة أن الأرصاد الجوية تواصل متابعة الأحوال الجوية لتقديم تحديثات دقيقة للمواطنين.