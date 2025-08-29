كتب- محمد أبو بكر:

شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار في حفل تخرج الدفعة الثانية لطلبة البكالوريوس بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد الحفل حضور كل من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نائبًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، والدكتور عبد السلام حميد وزير النقل اليمني، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب قيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين.

ووجه وزير السياحة والآثار الشكر للحضور ورئيس الأكاديمية وفريق العمل على ما بذلوه من جهد أثمر عن هذه اللحظة المميزة.

وأكد الوزير أن أعظم إنجاز لأي قائد يتمثل في بناء فريق عمل متماسك، مشددًا على أن هذه الروح الجماعية هي سر النجاح.

هنأ الوزير أبناءه الخريجين، معربًا عن فخره بإنجازهم، وداعيًا إياهم إلى العمل فيما يحبونه، مؤكدًا أن الشغف هو أساس تحقيق النتائج الإيجابية.

كما أوصى الخريجين بالالتزام بالقيم الأصيلة، وتطوير الذات عبر التعلم المستمر، مشددًا على أن النجاح ليس محطة نهائية، بل رحلة متواصلة نحو التميز.

وأضاف الوزير أن مصر ستظل جميلة بعقول أبنائها وطاقاتهم الخلاقة، داعيًا الخريجين إلى التشبث بالعادات والتقاليد الأصيلة، ومؤكدًا أن المستقبل يتطلب قيادات قادرة على رفع اسم مصر عاليًا.

شارك وزير السياحة والآثار في تسليم شهادات التقدير للخريجين، كما شهد الحفل عرض فيلم "إحنا مصر" الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا للتأكيد على القيم الإيجابية للشعب المصري، وإبراز أهمية السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة مصر عالميًا.